Foto del día: "El mundo está en pie por los besos de Luisa y por ese mirar de Manuel"

La foto que me ha llamado la atención la publica hoy el diario la Vanguardia. Esta tomada un día soleado, este invierno hemos tenido mucho sol y poca agua. . Un hombre y una mujer y un jardín modesto son los protagonistas de esta imagen. El hombre se llama Manuel Miravelles, fue peluquero. Está sentado en una silla de ruedas. Viste con una elegancia discreta, eso sí, ropa cómoda. Los calores de esta primavera adelantada le han hecho quitarse, o que le quiten el jersey, pero se lo ha echado por los hombros. Manuel mira muy atento a Luisa. Luisa ya ha cumplido los 80 pero no ha perdido nada de su coquetería. El pelo lo lleva teñido de rojo, se atreve con un estampado agresivo. Manuel la mira, digo, muy atento. Manuel y Luisa llevan casados muchos años, muchas décadas. Dicen los médicos que Manuel ya no reconoce a Luisa, a pesar de los muchos años que han pasado juntos. Pero la mente y el corazón de Manuel, por mucho que digan los médicos, es un secreto. Y esa mirada fija de Manuel revela que aunque su cerebro se haya gastado, su oído, su piel, sus tripas, reconocen de algún modo la voz querida.

A Manuel se le estropeó la cabeza hace ya tiempo. Manuel está en un tiempo y en unos recuerdos diferentes al tiempo y a los recuerdos de los que le rodean. Luisa lo cuidó sola, por la mañana, por la tarde y por la noche. Ella sola lo levantaba, ella sola le daba de comer, ella sola lo lavaba y le hablaba. Y lo tenía guapo. Hasta que Luisa enfermó de un pulmón y tuvieron que ingresarla y operarla. A Manuel se lo trajeron a esta casa con jardín. Y ahora Luisa, que ya está casi buena, se pasa con Manuel el día. Si hay sol, como el día de la foto, al sol. Si llueve, que este invierno no llueve, bajo techo. Luisa sigue llevando a Manuel echo un primor. Dice que ya Manuel no le necesita. Pero sabe que no es verdad. Y por eso ella viene todos los días a hablarle, a darle un beso. Y Manuel se le queda mirando como se ve en la foto, con los ojos y el corazón muy atentos. Todavía dirán que el mundo lo mueven los que comercian, los que hacemos noticias, los que hacen política. El mundo está en pie por los besos de Luisa y por ese mirar de Manuel. El mundo está en pie y gira porque hay puñados de Luisas y Manueles en muchos rincones.