Foto del día: "La mujer de la foto sin decir una palabra pide, reclama, justicia"

Tiempo de lectura: 2



La foto que me ha llamado la atención hoy la publica La Vanguardia.Es la imagen de una habitación, podría ser un garaje, que da a la calle. La habitación, el garaje está pintado de verde, de un verde esperanza, que le da alegría al color gris del asfalto de la calzada, al zócalo desconchado, a la miseria de una calle que es un callejón paupérimo . La habitación, que podría ser una cochera, tiene al lado una escalera. Una escalera empinada de cemento con barandilla de metal. Y es que la habitación está arriba, en el cerro.

La habitación está encendida y la luz sale por una agujeros y por la puerta que está abierta. La luz encendida es pobre, amarilla, parece faltarle fuerza. A través de la puerta encendida se ve a una mujer morena, que ya no es joven. La mujer morena tiene sobre su regazo un niño que ya no es pequeño, el niño igual tiene cuatro o cinco años. Y la mujer morena, que es madre, le está dando el pecho al niño que no es pequeño. La mujer morena le da el pecho porque el niño duerme en la cuna del hambre. Y a los muchos dientes del niño le falta el pan que morder y no hay más que leche de madre. Al lado de la madre y del niño hay una mozuela, que será la hija mayor.

La mujer de la foto sin decir una palabra pide, reclama, justicia. El niño que no tiene pan es el juez. Los niños de las cunas del hambre son jueces severos. La risa que les falta, el llanto que nos les llega, las miradas apagadas, los juegos que no pudieron tener desvelan las grandes mentiras.

En la foto hay un juez severo y una casa. Porque la habitación que da a una calzada y una escalera de cemento, que tiene poco pan, es la casa de las dos mujeres y del niño. Una casa pequeña, una casa pobre, pero una casa, porque donde hay madre, donde hay regazo, donde hay pecho hay madre. Un regazo, por pobre que sea, es una casa, es un mundo pintado de verde esperanza.