Foto del día: "Mira uno esta imagen y se le llena el corazón de una nostalgia por ser escuchado por alguien"

La foto que me ha llamado la atención hoy la publica el diario El País. Buena parte de la escena la ocupa un biombo de tela translucido, uno de esos biombos que hay en todas las consultas médicas que se utilizan para dejar a salvo los pudores. Este biombo de la foto está desplegado. Desde el fondo de la escena entra una luz intensa por una ventaja enrejada. Y la luz natural y alguna luz artificial que debe servir de ayuda proyectan dos grandes sombras sobre el biombo. Parece un juego, un juego de sombras chinescas. Una de las figuras es la del doctor que está inclinado sobre su paciente. La sombra del doctor extiende su mano y la posa en el pecho de la sombra de la paciente con un fonendoscopio. La sombra de la paciente está muy quieta, muy confiada, muy concentrada en su silencio para que el doctor pueda oírle mejor las entrañas. El doctor sabe escuchar y la paciente, por su postura, por su concentración, por su silencio, quiere ser escuchada. ¡Y qué gustó da! ¡Qué gusto da ver esta conversación propiciada por el silencio, esta conversación hecha de silencio, en el que alguien saber escuchar lo que viene de las entrañas y en la que alguien quiere ser escuchado. Y mira una esta imagen y se le llena el corazón de una nostalgia por ser escuchado por alguien que entienda las entrañas, lo que lleva uno dentro. Nostalgia de que alguien sepa escuchar, en el silencio, lo que se esconde detrás del tórax, en las junturas de los huesos , en las esquinas del alma. Acaso sea lo que muestran estas sombras chinescas una condición, una invitación: no hay posibilidad de escúchanos, de escucharse sin silencio y sin una luz que ilumine la estancia. El doctor, en la siguiente escena, en la que no se ve en la foto, le explica a la paciente lo que ha escuchado. Y la paciente, pacientes todos, al escuchar, aprende, aprendemos, a escuchar lo que lo que se esconde detrás del tórax, en las junturas de los huesos , en las esquinas del alma. Nostalgia, ante la foto, de saber escucharse, de silenciarse a uno mismo para escucharse a uno mismo.