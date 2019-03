Foto del día: "Es un milagro que alguien, pudiendo, no haya querido huir de la devastación"

Tiempo de lectura: 2



La foto que me ha llamado la atención la publica el diario El País. Tiene cinco personajes: dos principales y tres secundarios. Los personajes principales son dos mujeres. Una de esas mujeres viste una camisa estampada y está cubierta con un velo, está de espaldas. La otra está de frente y abraza a la segunda. Con una mano le rodea la espalda a la altura de los hombros, la otra mano está mucho más abajo, casi en la cintura. El abrazo es profundo. La mujer que vemos tiene las palmas abiertas, lo que permite abarcar buena parte de la espalda y de un brazo de la abrazada. La abrazada se entrega, se rinde. En una de sus manos tiene todavía una caja con pañuelos, que supongo que serán para secarse las lagrimas. La mujer que abraza tiene los ojos cerrados y en el gesto de su rostro hay undeseo de compasión, de tener muy cerca el dolor y la tribulación, el desconcierto, el desamparo del alma que está entre sus manos. Las dos mujeres sienten el cuerpo de la otra, el olor, el roce de la piel. La distancia ha desaparecido. La devastación crea distancias, separa de todo y de todos. Porque cuando llega la devastación con su zarpazo uno no quiere estar cerca de nada ni de nadie, no quiere uno ni estar cerca de sí mismo. Porque no quiere estar uno ni cerca del aire, porque hasta el aire que uno respira es culpable de la desgracia, de la injusticia, del mal que sufre. Por eso un abrazo siempre, pero especialmente en medio de la devastación, es un milagro. Es un milagro que alguien, pudiendo, no haya querido huir de la devastación. Es un milagro que la distancia sea superada por el calor de unas manos, por otra piel, es un milagro que una pueda rendirse, y al menos, durante unos segundos, estar unido a alguien, no estar separado de todo.

Los otros tres personajes de la foto miran. UN hombre mira a través de su teléfono móvil. Una mujer madura mira con atención. Y hay un niño pequeño que mira con la boca abierta, atónito, fascinado, sorprendido por el milagro de un abrazo que no olvidará en su vida. El reflejo del abrazo en el rostro del niño multiplica el milagro.