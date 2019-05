Foto del día: "La máscara está pensada para hacer de cualquier infante un fiero guerrero"

Tiempo de lectura: 2



La foto que me ha llamado la atención la publica hoy El País. La firma un fotógrafo que no conozco, Mohamed El Sahed, de la agencia France Press. Está tomada de noche, en el fondo se ven a unos manifestantes que se han subido a la azotea de un edificio y son jaleados desde la calle por otro grupo. No se distinguen rostros y los cuerpos son siluetas amarillas, blancas, rojas, verdes, porque ese fondo no tiene foco. El foco está puesto sobre el rostro y el gesto de un joven que hace, de forma modesta, el signo de la victoria. El joven negro tiene la cara pintada y su cara se asemeja a una máscara. El negro de la piel se lo ha cubierto con un blanco rotundo, el tinte tiene la marca de las manos. Y esas manos han dibujado en torno a los ojos dos grandes almendras. El juego de lo albo y de lo oscuro le da a las pupilas de azabache una expresión fría, distante, amenazante. En torno a la boca la pintura es roja y tiene la forma de media sandía. El chico de la máscara sonríe ante la cámara y deja ver dos paletas, pero esos dientes que son como todavía como de niño, que no tienen maldad alguna no se distinguen.Porque la máscara, que se pierde en el pozo del tiempo, fue diseñada, pensada para dar una imagen de fiereza. Es la máscara de un guerrero, la máscara pensada para acompañar la danza de los tambores que le ayuda a uno a olvidarse de sí mismo, a dar miedo, a darse miedo a uno mismo y a dar miedo a las fieras. La máscara está pensada para hacer de cualquier infante un fiero guerrero que ya no escucha el dolor, que ya no busca ternura, que no quiere sentirse a sí mismo porque la selva y la vida es así, porque cuanto más insensible te vuelvas, mejor. En la foto no se oye, porque en las fotos no hay sonido pero se ha escuchado un trueno y minutos después caerá una tormenta y la máscara quedará hecha unos churretones blancos y rojos. Y con los churretones el chico empezara a sentirse las heridas. Siempre hay una tormenta que lo desbarata todo, un diluvio que le quita a uno la máscara y que le hace sentirse y palparse.