Foto del día: 'María, que así puede llamarse la chica del Chevrolet, hasta hace unos días jugaba como niña"

Tiempo de lectura: 2



La foto que me ha llamado la atención la he visto hoy en la página web de Magnum. Es una web que visito de vez en cuando para ver qué hacen los fotógrafos de la mítica agencia. Y me he quedado prendado de una imagen que ha tomado Diana Markosian en la calle de un pueblo de las isla de Cuba. La calle es una calle pobre, en un pueblo pobre, en una isla empobrecida. No hay asfalto sino tierra, árboles y alguna casa a medio terminar. El cielo, está cruzado por los cables de tendidos eléctricos, cables por todos lados, maraña de una luz seguramente robada. Por la posición del sol, la tarde ha empezado a caer. Y la calle está hecha una fiesta. Los vecinos han salido a saludar a una chica del barrio que está montada en un Chevrolet de los años 50 del siglo pasado. Los vecinos están algunos casi desnudos. El coche está pintado de rosa, rosa chicle. Sobre él, la chica de 15 años vestida de un rosa más oscuro. El vestido es grande y los volantes se les desparraman por el capó. La chica está de espaldas y apoya las dos brazos abiertos para no perder el equilibrio. El descapotable está decorado con globos rojos y rosas. Una fiesta de color, de un pueblo contento que celebra el cumpleaños de una vecina que ha dejado de ser niña.

María, que así puede llamarse la chica del Chevrolet, aunque no la veamos porque está de espaldas, sonríe en este día de rosa y princesa. Ni ella ni los vecinos tendrán mucho pan en la mesa ni plata para gastar. De seguro que más de uno se acuesta con hambre. Pero la fiesta no lo habrá sido menos porque en el barrio hay una nueva mujer, y el paseo Chevrolet rosa no es ni un juego infantil ni un capricho de gente ruda. El paseo en descapotable deja claro que María, que hasta hace unos días jugaba como niña en esa calle, ahora debe ser respetada como una princesa libérrima que es. Rosa y fiesta en la calle para anunciar que la niña sigue queriendo ser tan feliz como siempre, pero ahora como reina, como emperatriz de un destino que ni se alquila ni se vende, un destino sagrado.