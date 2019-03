Foto del día: "Los pueblos grandes son los que tienen las puertas abiertas al mundo"

Tiempo de lectura: 2



La foto que me ha llamado la atención hoy no la publica ningún diario. Está en mi móvil, la he hecho esta mañana después de recorrer los campos que rodean Olivenza, este pueblo en el que hemos hecho el programa de hoy. Campos de dehesa, de encinas muy nobles, de frutales ya encendidos en flores blancas y rosas, de cereal generoso ya con un palmo de vida, no como el castellano que está ralo y sigue tímido.

La foto es de un arco de una puerta noble, puerta del Calvario, buena memoria para un miércoles de ceniza. Puerta de mármol en una muralla en forma de pentágono, muralla abaluartada, que este pueblo, muy cercano a la raya con Portugal siempre estuvo muy disputado y unas veces caía de un lado y otras de otro. Pero esas son cosas del pasado.

La puerta del Calvario con su arco de medio punto y con su almohadillado está ahora abierta, abierta a los cielos y los vientos de marzo, abierta como están los pueblos grandes. Que los pueblos son más grandes no porque tengan más o menos casas, no porque tengan unas murallas como las de Constantinopla, que los pueblos no son grandes porque hablen una lengua que solo hablan los del pueblo, porque todos sus vecinos sean muy del pueblo y solo del pueblo, los pueblos grandes son los que tienen las puertas abiertas como la puerta del calvario, abiertas al mundo.

A través del arco de medio punto se ve primero una casa de labor, una casa de labor con una palmera, un naranjo cargado de tesores dulces, y un huerto. La palmera se gira hacia al horizonte y sueña y busca los vientos de la mar oceana, que mecida por el viento parece que la palmera recuerda el canto de las olas que nunca ha escuchado. La foto de la palmera y la puerta del Calvario de Olivenza, puerta abierta, es el retrato de un pueblo grande, un pueblo con huerto sí, en el que se cultiva la propio, pero no un jardín cerrado, un puerto con mucho horizonte, un horizonte en el que parecen intuirse los vientos con sal y yodo de la mar oceana, del mundo redondo y grande.