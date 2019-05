Foto del día: "La lluvia parece no estar solo sobre las cosas, también está dentro de ellas"

Tiempo de lectura: 2



La foto que me ha llamado hoy la atención la publica La Razón en su página de cultura. Es un instantánea que reproduce un cuadro de Pisarro. La noticia anuncia que la pintura se queda en la Fundación Thyssen. Pisarro a finales del XIX retrató una tarde de lluvia en la calle de San Honorato, una calle muy elegante de París. Pintó desde la ventana de su hotel con lo que consigue una perspectiva area. La pincelada no tiene apenas dibujo y más que buscar la reproducción exacta de esta esquina de la ciudad francesa, el pintor, con pequeñas manchas de color, evoca la impresión que deja en sus ojos lo que ve. Los adoquinos rojos, se tiñen a tramos de un amarillo luminoso, de un gris de charol que hace sombras o de un blanco de invierno. Sobre esa calle mojada se mueven figuras casi gaseosas, primores del pincel que resumen a un viandante en un solo gesto, bajo un paraguas, o con las manos en los bolsillos. La fuente de una plazoleta con tres árboles desnudos juega con verdes y platas. Y luego la calle se abre con una gran profundidad, el rojo vuelve a los toldos de algunos comercios, y una multitud de coches de caballos, manchas negras sin apenas forma, se arremolina en un bullicio de tráfico antiguo. La lluvia parece no estar solo sobre las cosas, también estça dentro de ellas, hasta los sólidos y elegantes edificios, con sus tejados abohardillados, parecen líquidos bajo un gris nada cruel. La precisión del retrato contrasta con la sensación de que todo en esta calle de San Honorato se escurre, se diluye, se desdibuja bajo el agua. Y al llegar a esa precisa impresión es cuando el espectador entiende: cuando al mirar el cuadro dejar de estar solo porque se da cuenta de que al señor don Pissaro también le pasaba lo que le pasa al espectador: también él sufría el anhelo de algo sólido y estaba sumergido en el chapoteo de los días.