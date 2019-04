Foto del día: "De la libertad de uno mismo no puede uno fiarse del todo"

Tiempo de lectura: 2



Me ha llamado la atención hoy una foto que publica La Razón en su sección de libros. Es una foto en blanco y negro de una obra. En el centro, una grúa portatil cargada sobre un viejo camión. Varios operarios se afanan en torno a ella, detrás de una pared en construcción. Los ladrillos, rasillas, son grandes, planos. Están pegados con un cemento oscuro. Delante de la pared en construcción, a pocos metros, hay una valla protegida por uno, dos, tres, cuatro... muchos soldados. Los soldados patrullan con desgana, alguno se asoma para ver que hay al otro lado. Al otro lado hay una alambrada de espinos y otros soldados, con otro uniforme , que patrullan también estos con poca energía. Al fondo de la escena hay un gran edificio desdibujado por una espesa niebla. La niebla cae sobre unos árboles desnudos y pelados, raspas de una primavera que parece haberse marchado para siempre.

Los constructores del muro miran las rasillas y se sienten, por fin, tranquilos. Le falta poco a la obra para terminarse. La valla se ha levantado aprisa por el miedo, miedo no tanto hacia los que han quedado hacia el otro lado sino miedo a ellos mismos. Que en estos tiempos no puede uno fiarse de nadie, y menos de uno mismo, quién sabe lo que podría pasar si hablara uno con los del otro lado. Qué está uno inseguro y que las razones, las costumbres, los gustos, hasta el aliento de los otros pueden a uno convencerle, hacerle tambalearse, podrían a uno demostrarle que lo creen ellos es más verdadero de lo que cree uno. Y las ideas verdaderas hay que defenderlas, sobre todo hay que defenderlas de uno mismo, que de la libertad de uno mismo no puede uno fiarse del todo. Ahora que están las rasillas bien cementadas, ya está uno más tranquilo. El problemas no son los otros, es que uno no esta muy seguro de lo suyo, piensa el obrero de la grúa mientras la niebla se espesa, lo cubre todo, y ya no se distinguen ni raspas de la primavera que no vendra, ni las manos de quien le pone el cemento al cemento. Tras el muro, bajo la niebla del día que no abrirá.