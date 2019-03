Foto del día: "Las historias son siempre cosa de dos"

Tiempo de lectura: 2



La foto que me ha llamado la atención es una foto que aparece hoy en La Vanguardia. Es la foto una historia, la historia de la cólera de Ido, o la historia del amor de Teo, o la historia de caza de Artio, o la historia del largo viaje de Liso..es en cualquier caso una historia. Una historia dejada en una piedra que es tapada por manos primorosas con un plástico. La historia está grabada en una roca, fue dejada ahí por alguien que vivió hace 14.00 años en Cataluña.

La historia la componen cuatro figuras esbozadas con pocos trazos. La última apenas es una silueta, una silueta humana, que sigue ¿A un compañero, a un amigo, a un sacerdote? Sigue a otra persona está segunda más perfilada, inclinada hacia delante, con un brazo extendido y en ese brazo la que puede ser una lanza. Los compañeros, los amigos parecen perseguir a un gran pájaro, con un cuello y unas patas muy largas y pocas plumas. El pájaro parece que vuela poco, quizás una grulla, una perdiz agigantada, o una avestruz. Delante del gran pájaro otra silueta, que puede ser un ave, que puede ser un perro, que puede ser un alma que se fuga. Se cual sea la hazaña, un día de caza, un día en un mundo imaginario, un día de devoción ante el ave sagrada, un día de batalla contra los espíritus del mal que tiene plumas, sea cual sea el relato es cosa de dos. Dos son los retratados. Las historias son siempre cosa de dos, el hecho de ponerse a contar supone que uno se lo cuenta a otro. A veces nos contamos las historias a nosotros mismos, pero entonces hay dos, dos dentro de cada uno de nosotros, el que escucha y el que cuenta. Las historias siempre son cosas de dos, hay que empezar explicando cuando uno cogió la lanza, cómo persiguió al pájaro, cómo fundó la ciudad después de alcanzarlo, o como hizo un sacrificio propicio o no propicio. Que el mundo es siempre diferente cuando alguien cuenta algo porque significa que algo ha sucedido porque significa que no estamos solos, porque el dolor, la alegría no es un estado gaseoso, porque las heridas no se queden cerradas sobre sí mismas, porque si hay una historia hay alguien intentado comprender el mundo y comprenderse. Que nos den siempre historias, que siempre son cosas de dos, cuenta, amigo, la historia de la cólera de Ido, o la historia del amor de Teo, o la historia de caza de Artio, o la historia del largo viaje de Liso