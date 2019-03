Foto del día: "Las fotos no huelen pero es fácil percibir ese aroma ácido de violencia"

Tiempo de lectura: 2



La foto que me ha llamado hoy la atención la publica La Vanguardia. Es la imagen de un grupo de mujeres en fila. Cinco mujeres en fila cubiertas con un hiyab negro. El hiyab es el hábito que llevan las mujeres en zonas de islamismo y del mohemetismo saudí. Los hábitos negros que solo les dejan al descubierto la linea de los ojos y las manos, están llenos de polvo, sucios, pardos de tanto sol, rotos, rajados. La quinta mujer de la fila se atreve a mirar de soslayo a la cámara. Las otras la evitan. Por las formas del cuerpo se intuye que las cuatro primeras son jóvenes, quizás solo niñas, quizás hijas de la primera que es más alta y un poco más voluminosa.

El suelo es de tierra, de una tierra arcillosa que se queda adherida a la ropa. Y el cielo es de un gris sombrío. Las fotos no huelen pero es fácil percibir ese aroma ácido de los cuerpos que llevan mucho tiempo sin lavarse, esos humores agrios de la ropa que lleva meses, años sin lagua, de la ropa que ha ido recogiendo los sudores, las hambres, la violencia. En esta foto el lector casi huele el olor de una guerra, que es un olor sucio, de abandono de lo humano. Las cinco mujeres son prisioneras de guerra, de la guerra contra el Daesh. Delante de ellas, junto a la primera, hay una sexta mujer, una niña. Esta no lleva hiyab, es una niña con unas zapatillas y un saquito rojo, con el pelo muy desordenado y la mirada muy franca, muy limpia. La niña mira con confianza hacia la cámara. No toca la mano de la madre enlutada pero esa tranquilidad que refleja su rostro solo es posible si una madre está cerca. Una madre a quien llorarle, una madre a quien decirle que tienes hambre y frío, una madre a la que mirar a la cara cuando todo la suciedad de la guerra y de la violencia, toda la suciedad de los infiernos parece haberse desatado. Es difícil imaginar qué suciedad no habrán visto esos ojos de niña, qué mal causado y sufrido no habrán visto los ojos de la niña de las zapatillas rojas. Y aquí están, en su sitio, dentro de sus órbitas, mirando tranquilamente la cámara de un desconocido. Hay suciedades que es muy difícil limpiar, se quedan adheridas al alma. Pero todo es diferente cuando se es una niña y se tiene una madre cerca.