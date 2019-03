Foto del día: "Hoy,11-M, el perfil de un tren de cercanías abre una memoria poblada de heridas"

Tiempo de lectura: 2



La foto que me ha llamado la atención la publica hoy el diario La Razón. Es una foto en blanco y negro, chiquita. La imagen es una sucesión de planos. El del fondo es un tren de cercanías en su vía. Hoy 11 M, el perfil de un tren de cercanías abre una memoria pobladas de heridas, de traiciones, sí, de traiciones. Porque todos hemos traicionado. En el segundo plano desde el fondo se ve a un joven ensimismado en su móvil. Es la vida de hoy, quince años después, cuando el mundo es el mismo pero ha cambiado radicalmente. El joven es muy joven y seguramente no recuerda aquel día, o lo recuerda vagamente. Los teletipos aumentando el número de muertos en un subasta de muerte que te dejaba pálido, y sollozaba delante de las imágenes, que había que seguir contándolo pero llorábamos todos, derrumbados porque no se podía seguir haciendo, en aquella época televisión informativa, sin gemir, sin gritar a ratos de rabia, sin rezar. Delante del joven, un hombre y una mujer se abrazan. Y delante, el cartel del tren Madrid-Atocha. Esa es la única lapida, el cartel Madrid-Atocha, que va uno allí a la estación y no tiene un sitio donde escuchar a los muertos, no tiene uno un sitio donde rezar, o donde rebelarse contra Dios, contra el destino, que todo es olvido. Y el olvido no es bueno. Porque hay que escuchar a los muertos, porque quince años no son nada, mil años son una imaginaria cuando hay casi doscientos muertos. El hombre y la mujer de la foto se abrazan porque no hay lapidas en el lugar en el que se abrió el infierno. Se abrazan buscando el consuelo, ella le rodea el cuello, el la cintura. Se abrazan desmadejadamente, sin compostura, como quien clama al cielo. Ya hemos oído durante estos años muchos análisis, ya hemos oído a demasiada gente echarse la culpa los unos a los otros, ya nos hemos visto a nosotros mismos huyendo del 11 M porque había que pasar página, porque habíamos traicionado el silencio que exige el luto y fuimos, todos, culpables, de estruendo inhumano de furia y política de la mano. Que hoy calle todo eso, que hoy solo se escuchen los muertos para rescatarnos del olvido, para dejarnos desnudamente, dolorosamente necesitados de una razón, de un abrazo que pueda asomarse hoy a las vías de Atocha.