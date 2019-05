Foto del día: "La historia es un museo si no se convierte en una manera de mirar al extranjero"

Tiempo de lectura: 2



La foto de la que hablo hoy no está en ningún periódico español ni italiano. La foto de la que hablo hoy la he tomado hace unos minutos mientras caminaba por las calles del centro de Milán. En el retrato aparece el morro de un tranvía, porque aquí los usan todavía, hay chicas milanesas muy elegantes, pero que parece que no van elegantes y al lado una señorita china que esta no, no va elegante. Aparece un escaparate también en la foto con un cristal muy grande y unas maniquíes muy calvas y se ve en la foto parte de un paso de cebra con unos adoquines muy señoriales. Las tres señoritas cruzan el paso de cebra en una tarde de primavera milanesa en la que hace frío y llueve. Uno siempre que camina por las calles de Milán tiene la sensación de que habla demasiado alto, de que no viste bien, de que no es suficientemente discreto, de que no ha leído bastante, de que no ha escuchado suficiente música y de que la música que ha escuchado es mala. Esto es el norte de Europa. Es la ventaja que tiene caminar por estas calles de Milán, que uno se da cuenta de que el mundo tiene más músicas y más mundo que el mundo al que está acostumbrado. Detrás de la escena del tranvía y de las señoritas está el Duomo, la catedral, con el señor San Ambrosio y los romanos y los medievales y esas naves góticas tan religiosas, tan silenciosas y tan solemnes que dentro de Duomo se queda uno chiquito y a la par muy grande como si fuera el centro del mundo. Y un poco más allá, está el “Teatro de la ópera” que parece que le llega a uno la nota de alguna canción del señor Donizetti con ese espíritu gentil que le levanta a uno de tanta miseria. Todo eso no sale en la foto, ni sales otras muchas cosas más. No importa que no salgan en la foto. Lo que importa es si los romanos, el señor San Ambrosio, el gótico milanés, el señor Donizetti están de algún modo en el gesto, en el modo en el que las dos chicas milanesas cruzan el paso de cebra, en el modo en el que las dos chicas milanesas miran a la cara a la chica china. La historia es un museo si no se convierte en una manera de cruzar la calle, en una manera de mirar al extranjero.