Foto del día: "Al final del día, las botas de uno parecen demasiado usadas como para empezar de nuevo"

La foto que me ha llamado la atención la publica el diario ABC, es de Álvaro Ybarra Zavala. Las protagonistas del retrato son seis pares de botas hasta donde alcanzo a contar. Son las botas de los cadetes de la escuela de Policía de Bogotá que han sufrido un terrible atentado. Las botas están en fila, sobre un escalón.. Son botas gastadas, con el cuero cuarteado, con pliegues provocados por el uso, pliegues a la altura del dedo chico, pliegues en el talón y en el tobillo. Pliegues de unas botas llenas de tiempo, llenas de camino, llenas de historia. Los cadetes han pulido, han bruñido el cuero. Un poco de betún y mucho cepillo le dan lustre a las botas de los pobres, a botas con mucha vida. La foto me ha recordado la terraza interior de la casa de la infancia. Donde se amontonaban los zapatos para una limpieza diaria. Por turnos había que frotar y encepillarlos, en ausencia de betún, bastaba un poco de saliva. Era un ejercicio cotidiano de regeneración. No importa, no importaba que la bota o el zapato esté o estuviera desgastada o vieja, unos minutos de cepillo y todo volvía a brillar. Brillo que alejaba el polvo y dejaba en el cuero la gloria y el aprendizaje de lo vivido, de lo caminado. El polvo del camino se pule con facilidad y la bota vuelve al camino. Lo importante es volver al camino, un paso detrás de otro. La bota gastada y pulida tiene la belleza de la tenacidad, de la vereda retomada una y otra vez. Al final del día todo parece sucio y el camino demasiado difícil de retomar, las botas de uno aparecen demasiado viejas, demasiado usadas como para empezar de nuevo. Por eso es importante el cepillado, el betún de las últimas horas. Porque tan pronto como aparecen las nuevas luces, tan pronto como raya el alba, el sol hace brillar las botas en las que ya no queda ni pelusa ni rastro alguno más que lo mucho que hizo el camino. Y camino hace todo, lo bueno, lo menos bueno, y hasta lo malo. Para el camino todo sirve. Se calza una las botas gastadas, que no hay otras, eso sí limpias. Y echa uno a andar. Siempre es posible recomenzar, quizás haya que reandar un trecho de lo andado porque no siempre se avanza en línea recta. Pero para el camino todo sirve, lo bueno, lo menos bueno y hasta lo malo. Todo hace camino.