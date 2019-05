Foto del día: "Félix, Anastasio y Pedro siguen buscando el eje sobre el que gira el mundo"

Tiempo de lectura: 2



La foto que me ha llamado la atención la publica hoy el diario ABC. Está en su sección de economía. Es el retrato de tres hombres maduros, vamos mayores, aunque no ancianos. Están los tres sentados en un banco de la calle con un fondo de un castaño de Indias, que hay que ver lo confortable y doméstica que es la sombra de un Castaño de Indias, que parece que uno se ha instalado en un conocido salón real. En el fondo también unas rosas blancas en festival, que todas las rosas son la misma rosa, la única rosa. Y todo queda dentro de esa breve imagen de pétalos con todo el azul del mundo dentro. Fondo de Indias, de sombra regia y de rosa poética, ¡qué más quieren los tres hombres retratados¡ De hecho se les ve muy desahogados. El de en medio, pongamos que se llama Félix, ha sido un hombre de negocios, de comercio, ahora calza unas deportivas que desgasta con el transistor en el oído porque a Félix le gustó siempre saber cómo giraba el mundo, como gira el mundo. El paisano de su izquierda, es eso un paisano, pongamos que se llama Anastasio. Fue hombre de campo hasta que le trajeron a la ciudad, ni hoy ni ayer ha tenido tiempo ni ganas de afeitarse, gasta un bastón en el que apoya las dos piernas cruzadas. Anastasio le gusto siempre saber como giraba, como gira el mundo y ahora, como ha hecho toda su vida, sigue madrugando para ver rayar el alba y para despedir al sol, aunque sea sobre el asfalto. Y el tercero, con gorra de tela roja, calcetines blancos y zapatos negros, pongamos que se llama Pedro, fue conductor de autobuses y también le gustó siempre saber como gira el mundo y, por eso, se fijaba mucho en las caras de los pasajeros. Y es lo que sigue haciendo con todos los que se cruza por la calle. Mientras están así sentados los tres hombres viene un encuestador y les pregunta si no se sienten frustrados por no trabajar, por no ser productivos, por no hacer nada. Felix, Anastasio ,y Pedro se encogen de hombres y los tres al tiempo responden que ellos hacen mucho, que ellos siguen buscando el eje sobre el que gira el mundo.