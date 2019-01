Foto del día: 'La fatiga de la foto es una fatiga que da un sueño tranquilo'

Tiempo de lectura: 2



La foto que me ha llamado la atención hoy la publica el diario El País.Una mujer negra sentada en una silla de plástico apoya los dos brazos en una mesa destartalada y duerme vencida por la fatiga. La mujer es joven, viste de rojo, y en su rostro hay entrega, entrega en el sueño. A su alrededor otras mujeres que siguen trabajando. La dormida llevara horas sin pegar ojo, quién sabe cuándo fue la última vez que durmió tendida. La escena tiene una paz extraña. La paz de poder caer rendido por la fatiga. La fatiga vuelve a nuestra vida en las próximas horas. La fatiga de una rutina de madrugones, ese levantarse sin haber descansado bien con el reproche que se hace uno mismo por no haber sabido acostarse a tiempo, la fatiga de no salir de casa porque está uno sin trabajo, la fatiga de comidas de urgencia, la fatiga de una violencia de baja intensidad, la fatiga de sentirse poco valorado, de saber que uno ha sido injusto, la fatiga del ruido, la fatiga de la frustración, la fatiga que da ese juicio sin compasión que hace uno mismo por lo que ha hecho y no ha hecho, la fatiga de una contabilidad existencial que nunca cuadra, la fatiga que da no haber usado bien el tiempo, la fatiga de no tener a quien llorarle, la fatiga de estar solo, la fatiga de abrir la puerta de casa y que la casa esté vacío y que el plato esté donde lo dejaste, la fatiga de una enfermedad larga, todas esas fatigas no dejan ese sueño sereno que aparece en la foto. La fatiga de la foto es una fatiga bendita, es una fatiga que da un sueño tranquilo. La fatiga de haber salido pronto de casa y volver cansado, despreocupado, sin reprocharse nada o casi nada, la buena fatiga de un buen día de trabajo que me ha liberado de la cárcel de mis crueles pensamientos.