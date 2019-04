Foto del día: "Este anillo de luz es un desafío para mi imaginación y para mi cabeza"

Tiempo de lectura: 2



La foto que me ha llamado la atención está en todos los diarios, en todos las televisiones, en todas las páginas de internet. Sobre un fondo oscurísimo destaca una especie de rosco, como hecho a mano, que no es del todo redondo, un rosco rojo y amarillo. Podría ser un cuadro abstracto que se titulara “pasión en la oscuridad”, o botón colorado en un día sombrío. Pero no es ninguna representación, el agujero que hay dentro del rosco es el primer hueco negro retratado de la historia. Este anillo de luz es un desafío para mi imaginación y para mi cabeza.

Está en la galaxia Messier 87. En el universo que podemos ver hay entre 100.000 millones y 200.000 millones de Galaxias. Y en cada Galaxia hay más de 100.000 millones de estrellas. Y yo, miro, la foto de una estrella difunta, que eso es un agujero negro que está a 55 millones de años luz. En un tiempo que ya no existe. Yo, que estoy sobre un planeta, de una de las muchísimas estrellas. Este agujero negro equivale en masa a 6.500 soles como el nuestro. Lo infinitamente grande sobre mi cabeza me produce vértigo. Despego por un instante de algunas medidas que me son habituales, de algunas distancias que me son habituales, la distancia hasta el cajero automático, la distancia hasta el fin de semana, la distancia que a veces percibo insalvable con el vecino que aparca pisando la raya del garaje o la distancia con la pobre que hay en la que cafetería de la esquina que me parece que finge. Despego por un instante del dolorcillo que me ha incomodado desde la mañana y de una cierta complacencia por un cierto éxito que delante del anillo luminoso se hace pequeñito, perqueñito. ¿Pero quién soy yo? ¿Pero quiénes somos nosotros en esta inmensidad inimaginable de universo? Pero de pronto caigo que estoy pensando, sintiendo, este agujero negro, esa infinidad de estrellas, que todas estaban esperando que yo las mirara, lo estaban esperando desde la gran explosión, desde que fueron creadas. Todo es mío, tengo un universo a mi disposición, de momento lo dejo donde está, para disfrutarlo mejor.