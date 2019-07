Foto del día: "¿A dónde vas agua del tiempo que ya te estás marchando?"

Tiempo de lectura: 2



La foto que hoy me ha llamado la atención la publica el diario El Mundo. Es una imagen en blanco y negro de dos niños que juegan con una fuente con muchos surtideros que lanza el agua con fuerza desde el suelo y los surtidores forman finas columnas transparentes que ascienden y estallan en miles de gotas. Y el agua hace serpientes con el aire, hace serpentinas, hace caricias de tiempo. La foto es en este caso más foto que nunca, porque convierte el instante inaferrable en retrato, el instante siempre escapa, el agua siempre se escurre, siempre cae, siempre desemboca, casi no hay ahora en el que esté. ¿A dónde vas agua del tiempo que ya te estás marchando? La luz viene desde el fondo y todo queda en claroscuro, los niños son siluetas. Los niños son dos, uno pequeño y pelón, el otro más crecido y atrevido. El cuerpito del niño pequeño se encoge y se le encogen los puños y los hombros, y no se le ve la cara, pero el agua que le moja, fresca, divertida, juguetona, le da frío y un poco de miedo, pero también mucha risa por dentro, encogido el pelón celebra la fiesta. El niño mayor extiende los brazos, encoge las rodillas, gira el torso, rompe los chorros, baila con el agua que se marcha porque el tiempo no se ha hecho todavía oscuro y duro yunque, pedernal de la vida, era que todo lo criba. Baila el niño crecido con el agua porque todavía todo es ligero, porque el agua todavía limpia, refresca y todavía el instante no es condena de lo que fue y de lo que será. Bailan, se bañan los niños en la fuente, y nosotros los mayores, miramos, soñando con arroyos y mares que nos laven del peso de no haber nacido todavía, de haber errado demasiado.