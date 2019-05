Foto del día: "El dolor de no quererse no tiene medicina"

Tiempo de lectura: 2



La foto que me ha llamado la atención la publica el diario El País. Es un retrato con las ultimísimas luces en una ciudad de mar. Se echa como un manto la noche negra, la noche fría, la noche de la soledad, que el cielo está demasiado alto. Queda un último suspiro de azul muy marino, de azul como de fosa oceánica: el lucero diligente hace tiempo que salió. ¡Qué negra es la noche, que desamparados quedamos hasta que los mirlos o los gallos cavan con sus cantos para sacar a pasear la aurora¡ Bajo ese cielo oscuro, cinco caballeros. ¿Dónde vais señores del desamparo, dónde paseando vuestras ropas de cieno y ceniza, vuestros pantalones agrios como un deseo viejo y podrido? Estos son los señores que hace tiempo dijeron: “yo ya no soy yo y mi casa no es mi casa”. Y se echaron a las noches sin techo, se echaron a las puentes, a los cartones, a los cajeros automáticos, al último sorbo, a los baños comunes. ¿Dónde vaís, decidme, señores del desamparo? ¿Qué buscaís señores de la foto, que falta mucho para que el lucero vuelve a acostarse? ¿Qué buscáis si ya no os quedan ni paredes ni ventanas? “Buscamos lo que todos -responden-, buscamos nuestro nombre y nuestra alegría”. Lo dice el que va en silla de ruedas, el que tiene la piel curtida en desilusiones, el que mira sin mirar, que el dolor de no quererse no tiene medicina. ¿Qué buscaís los que dormís meses, años, al raso? Buscamos una piel fina, unos ojos que no huyan, buscamos palabras como caricias, cantos que sean promesas. Buscamos, también nosotros, como todos, nuestro nombre y nuestra alegría. Porque, como para todos, nuestra casa ya no es una nuestra casa. Buscamos no muros ni puertas, buscamos unos ojos que no huyan, buscamos palabras como caricias.