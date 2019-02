Foto del día: "Cuando el túnel se alarga empieza a sentir uno que el pecho se le aprieta"

Tiempo de lectura: 2



La foto que me ha llamado la atención hoy la publica el diario El Mundo. En primer plano un tablero oscuro el que brillan tres luces rojas y tres verdes. El velocímetro, también iluminado, es amarillo. Es la foto de un tren desde el lado del maquinista. Se trata de un tren muy moderno porque el conductor, del que solo se ve la sombra, en realidad no conduce nada. El tren va solo y avanza por un túnel estrecho y muy bien iluminado. Un túnel limpio, perfectamente ajustado al tamaño de la locomotora y de los vagones. No hay espacio para nada más. De las paredes cuelgan tubos gordos verdes y rojos, del techo cuelgan luces fluorescentes. El movimiento del tren hace que en la foto los fluorescentes se atojen flechas encendidas. El túnel es necesario, el túnel es rápido, el túnel cruza la ciudad de forma eficaz. El túnel ha resultado ser una buena obra de infraestructura. Remira uno la foto y se da cuenta de que del túnel se ven unos 40 o acaso 50 metros porque una curva se va cerrando y no puede uno alargar el ojo tanto como quisiera. Porque los túneles son así, los túneles le dan a uno velocidad pero los túneles no le dejan a uno alargar el ojo, no le dejan a uno ver el horizonte, en el túnel el techo es bajo y no se ve el cielo, ni se ven las nubes viajar, ni la luna ni los luceros, en el túnel el ojo tiende a hacerse vago, a mirar poco, porque no hay ni anchuras ni larguras, no hay desahogos, no hay holguras, no hay amplitudes, no hay sorpresas, en el túnel todo está previsto, todo está hecho a medida, nada sobra, nada se desparrama, todo está calculado, nada desborda, no hay inmensidad, nada por eso en el túnel el ojo se va haciendo chiquito, tranquilito, dócil, que parece que todo da igual. Por eso cuando el túnel se alarga empieza a sentir uno que el pecho se le aprieta. El túnel sirve para lo que sirve, para ir rápido, pero no se puede vivir en el túnel porque uno necesita holguras, imprevistos, cielos altos, nubes en movimiento, uno necesito que el ojo mire cada vez más lejos para que el pecho no le apriete.