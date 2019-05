La foto del día: "La chica coqueta parece buscar algo en el rostro del hombre, quizás el alma"

Tiempo de lectura: 2



La foto que me ha llamado la atención la publica hoy el diario El País: Los protagonistas son una chica blanca y un hombre negro. La chica, coqueta, con bonitas pulseras en sus muñecas, con una camiseta blanca y un pelo arrubiado recogido en un moño se inclina hacia delante mientras sostiene el pliegue de una manta naranja. La chica coqueta mira con curiosidad . El mirado es el hombre negro y la manta naranja que sostiene la chica le envuelve, le calienta del frío que le ha dejado el miedo, la amenaza de la mar oceana, los abusos que lleva en el alma, ¡cuanto frío dejan las heridas de cualquier travesía¡. El hombre, casi calvo, con unos labios grandes que están como tallados con mármol, responde con unos ojos antentísimos a la mirada de la chica. Hay mucho de sorpresa y de estupor en esos ojos. Un hombre y una mujer se miran. Se cruzan las miradas, la chica coqueta parece buscar algo en el rostro del hombre, quizás le está buscando el alma. Y el observado parece no dar crédito de esos ojos que le buscan gratis, que se interesan por el sin precio, sin ventaja ni alquilaje , ojos graciosos.

Se queda uno imantado ante el juego de las dos miradas. Porque es esto, es esto lo que uno ha estado buscando secretamente desde que esta mañana despuntó un sol silencioso de día de fiesta. Es esto lo que uno ha estado buscando desde que comenzó con los ejercicios matinales. Por que se ha mirado uno en el espejo para arreglarse la barba y no se ha mirado, se ha visto uno reflejado en el cristal de la cocina durante el desayuno y no se ha detenido un segundo a verse, tampoco en el cristal del restaurante donde ha almorzado y así hasta ahora que ya está enfilada la tarde, sin mirarse uno. Aunque quizás sea necesario ser más preciso, porque mirarse si se ha mirado uno pero no a los ojos, no directamente, se ha mirado uno a través de los lentes de lo que tiene pendiente, de lo que no ha conseguido, de los viejos reproches. Solo se mira uno con sosiego, con una nube de ternura, cuando una chica coqueta te aprieta la manta y busca en tus ojos un alma perdida.