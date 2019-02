Foto del día: "El chaleco amarillo, el gilet, es un buen retrato de nuestros días"

Tiempo de lectura: 2



Me ha llamado la atención hoy una foto que publica La Vanguardia. Y la verdad es que no sé por qué me ha llamado la atención porque llevo viendo esta misma foto de hace meses en todos los periódicos. La instantánea está tomada en una calle de una ciudad alemana, pero podría haber sido tomada en una ciudad española, francesa, en cualquiera de las ciudades europeas. Podría haberse tomado hace unas horas, hace días, hace meses. Un grupo de personas han tomado una calle, son muchos, casi todos de mediana edad. Portan pancartas y se han uniformado con el uniforme de moda: el chaleco amarillo y reflectante que tan de moda está. El chaleco amarillo fue creado para los accidentados. Para que los accidentados pudieran llamar la atención sobre su condición de personas que habían sufrido un percance. Creo que se hizo reflectante para evitar males mayores, para indicar que quien lo porta es una persona que no puede circular como las demás. Pero si son muchos los que visten el chaleco amarillo, gilets le llaman en Francia, el chaleco amarillo va perdiendo su capacidad de llamar la atención. Si al final todo el mundo porta prendas reflectantes nuestra capacidad de atender a su reclamo va disminuyendo. Bien visto, el chaleco amarillo, el gilet, es un buen retrato de nuestros días. Porque todos andamos accidentados. Todavía no acabamos de entender por qué las ruedas dejaron de hacer el oficio para el que estaban fabricadas, por qué el carro se detuvo en la más extraña de las curvas del camino, porque las junturas, los mecanismos han dejado de funcionar y de rodar. Accidentados, es verdad, estamos todos accidentados. Luego está la ingenuidad de pensar que el accidente lo van a resolver los aguaciles, los ministriles, los cónsules, los virreyes, las magistrados, las haciendas. Ingenuo sin duda. Pero bien pensado es verdad que andamos todos con esa desorientación del accidentado, como luciérnagas que no han prendido todavía, esperando, muchas veces sin saberlo, una luz que se refleje en nuestros tristes chalecos. Se me antoja que no es mal comienzo reconocerse accidentado.