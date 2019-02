Foto del día: "Cada uno tiene su huella y la madre no puede pensar que el hijo tendrá la suya"

Tiempo de lectura: 2



La foto que me ha llamado la atención la publica el diario El País. Es la imagen de una escena doméstica. Quizás se desarrolle en una terraza o en un patio interior alfombrado de un césped de esos de plástico que hacen ahora y que están siempre regados. En el centro del retrato hay un niño, un niño que para andar se apoya en dos barras que están a su altura. El niño es pequeño pero ya no es un bebe. Tira hacia delante una de sus piernitas. Enfrente tiene a su madre, una mujer joven que se ha arrodillado y que le sonríe. La madre tiene los ojos clavados en el niño al que no le vemos la cara. La madre alarga la mano pero solo para darle confianza porque el párvulo no está sostenido por la mano sino por los ojos d ella madre. La madre, que a pesar de su juventud, sabe que a la criatura hay que sostenerla lo justo, porque si la sostienes demasiado no aprenderá. Porque el tiene que dar él los pasos, porque tiene que aprender él como se pone el pie para no caer, porque el hijo tiene que caerse, no se le puede evitar al hijo que se caiga. No le gustaría a la madre que se hiciera daño pero la madre sabe que si extiende la mano, si lo lleva siempre de la mano, el hijo repetirá los pasos de la madre y los pasos de cada uno son los pasos de cada uno. Para que los hijos aprendan a andar no puede la madre pensar que la huella del hijo será como la de la madre. Cada uno tiene su huella. Si la madre alarga la mano no hace de madre. Pero la madre tiene que sostener, tiene que encontrar el modo de servir de apoyo sin ponerse en su lugar. Porque las madres no se ponen en el lugar de los hijos. Por eso la madre, que es una madre sabia, sostiene no con la mano sino con la mirada. Si pudiéramos ver la cara del niño veríamos una sonrisa como la de madre, veríamos como tiene los ojos clavados en ella. El niño sabe que la madre le está mirando, y porque tiene los ojos fijos en los ojos que le quiere bien encuentra el modo de dar el paso. El paso que ha dado es su paso, no es el paso de nadie más, es un paso irrepetible. Sin una mirada que sostenga no hay quien de un paso.