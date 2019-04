Foto del día: "Cada uno en su sitio, pero con los brazos abiertos a todo el mundo"

Tiempo de lectura: 2



La foto que me ha llamado la atención la publica el diario El País. Es la imagen de una pradera en primavera, con tímidas flores amarillas que salpican de alegría una hierba muy radiante. En la pradera hay unos cuantos árboles que no acierto a identificar, quizás castaños, con las primeras hojas queriéndoles salir. Y en el centro de la imagen un cubo metálico, grande, de color ocre, al que le crecen por delante dos brazos muy abiertos, y por detrás una tercera rama más corta. La foto está tomada en el museo al aire libre de Chillida que estos días es noticia. Un hombre de media edad camina delante de la escultura y se queda prendado, de la forma, del volumen. Como nosotros. No se como se llama la obra de Chillida pero en su forma hay algo que la hace fácil, familiar, el gran tronco, solido, bien apoyado en la tierra, que no duda, que se mantiene firme. Es fácil reconocerlo porque está en nosotros, como deseo, como nostalgia de algo o de alguien que no esté a merced de incertidumbre alguna, y de ese torre estable se despliegan los dos brazos abiertos, mirando al cielo, como una plegaria, como una invitación, con un gesto de acogida en el que parece que quepa todo. La escultura tiene al lado uno de los castaños de la pradera y hablan la una y el otro, la señora escultura y el señor árbol se cuentan cuantos pájaros, cuantos naúfragos, cuantos niños jugando, cuantos suspiros, cuánto mundo han cobijado. Hay en este arbol de metal de Chillida algo que lleva uno muy dentro, el deseo de algo sólido, el deseo, la experiencia de algo inamovible y la ternura, la maternidad de unas ramas serénamente abiertas hacia el cielo y hacia todo el que pase, el deseo de abrazar y abrazar entre las ramas. Decía el señor Chillida que en el país vasco se sentía en su sitio pero con los brazos abiertos a todo el mundo. Pues eso, cada uno en su sitio, con los brazos abiertos a todo el mundo.