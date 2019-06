Foto del día: "Aquí el día, hasta en los últimos minutos, parece empeñarse en negar la alegría"

Tiempo de lectura: 2



La foto que me ha llamado la atención la publica el diario El País. Es una instantánea firmada por Luis Asín, un fotógrafo especializado en retratos urbanísticos. La foto está tomada en una tarde en la que una luz fría de invierno se va sin la fiesta de coloraos y púrpuras de esos ocasos que son una gran despedida. Aquí el día, hasta en los últimos minutos, parece empeñarse en negar la alegría: de la nada de una luz sin vida a la nada de una noche sin secreto. El paisaje está formado por los perfiles de cinco bloques de edificios simétricos, unas vías del tren paralelas y unas escaleras anchas de terrazo con una barandilla de metal. A lo lejos sí, el perfil de unas montañas pero demasiado lejanas, demasiado bajas, y unos chopos desnudos, demasiado solos, demasiados pequeños. La piedra no es piedra sino ladrillo, las estrellas no lucen, el cielo está gris y el mar es solo recuerdo. Y sin el granito o la pizarra, sin las estrellas, sin las mareas, el tiempo está como encarcelado en formas demasiado urbanas, sin el azul salado, sin monte, sin lucero, el tiempo no trae espera alguna, es anónimo, es lo previsto, lo sabido, lo fabricado, entre los bloques de hormigón el tiempo, no hay misterio.

Sobre las escaleras sobre la barandilla de metal una cuadrilla de chavales se despereza. Visten zapatillas para correr la vida, se tapan algunos la cabeza con la capucha de las sudaderas, como para esconderse, como para que no adivinemos que dicen sus ojos, pero no pueden esconderlo, esa manera de estar sentados, esa manera de volverse y de mirarse, ese esfuerzo por parecer duros y áridos, ese no querer mostrarse frágiles, todo en ellos, sobre el terrazo, delante del ladrillo y no de la piedra, todo en ellos dice que aguardan, aguardan lo que no puede ocurrir, lo que se niegan y se les niega, todo en ellos dice que están en la orilla, esperando un desembarco imposible, intuyendo el brillo de un lucero que no está pero que llegará de un momento a otro. Tercamente aguardando.