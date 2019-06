Foto del día: "Allí está el tanque como una máquina de opresión"

Tiempo de lectura: 2



La foto que me ha llamado la atención y que publica el diario El Mundo, la he visto cientos, de veces, miles de veces, en los últimos 30 años. Se podría decir que forma parte de mi subconsciente, la he tenido colgada en muchas paredes, la he comprado muchas veces: es una especie de icono que me vuelve al estómago, a la garganta, al paladar cada vez que me siento encerrado, cada vez que veo la humillación, cada vez que la postración y el hastío se extienden como un asfalto sin poros. La foto la hizo Arthur Tsang en Tiananmen. Y ahí está, otra vez, ese compañero anónimo, ese desconocido que tanta compañía me ha hecho en las tres últimas décadas. Solo, indefenso, con los brazos caídos, pero con la cabeza bien erguida delante del primera carro de combate con su cañón enorme listo para disparar. Allí está el tanque como un crustáceo gigante, como una maquina de opresión, el tanque de la nada, el tanque de la historia, el tanque sin rostro, el tanque del poder dispuesto a aplastar frente a la figura solitaria que se mantiene en pie. Detrás del primer tanque, tres más, una cadena de cangrejos gigantes sin más rostro que un gran disparador para dejarte claro que no eres nadie, que no eres nada. La foto en esta ocasión está virada al rojo y tiene mucho grano. Miro esta imagen y escucho siempre las palabras del gran Pasolini denunciando las nuevas formas de dominación, esas que te reducen a consumidor anónimo: ya no hacen falta tanques, ya no hacen faltas armas para reducir el deseo, para homologarte en la cadena de producción y de consumo. Bastan cuatro horas de televisión al día, tres horas de series, basta hacernos olvidar qué significar cantar, basta un viaje low cost, una hamburguesa vegana y un poco de virtualidad para intentar acallar esa insatisfacción tenaz, obstinada, que grita no es esto, no esto, no soy este sentido común, este aplanamiento, esta carrera, esta ilusión de fama, estas caricias que nunca alcanzan la heridas, esas palabras fáciles, este sometimiento a un poder que ya ni siquiera tiene por rostro un cañón. Tú querido amigo, que llevas 30 años frente a los carros de combate, me recuerdas que este no estar satisfecho por cosa alguna es lo que nos mantiene en pie cuando los cangrejos sin cara vienen a por nosotros