Foto del día: "Ríete, Álvaro, ríete siempre, que tu risa es la espada más victoriosa"

Tiempo de lectura: 1



La foto que me ha llamado la atención la publica el diario El Mundo. En esa imagen, una mujer con el pelo muy rizado, delgada y fuerte empuja con entusiasmo un tubo de acero. Bajo ese tubo está la cabeza de Álvaro, un niño de ocho años, rubio, con la piel muy blanca, los ojos claros, una sonrisa muy abierta que deja ver los huecos entre dientes de jazmín. Álvaro parece que juega, disfrazado como un robot, con piernas articuladas de acero atadas a sus mulos y rodillas. La sonrisa de Álvaro ilumina el mundo. Ríete, Álvaro, ríete siempre, que tu risa es la espada más victoriosa, defiende tu risa, que a todos nos pone alas. Álvaro juega como un personaje de comic con sus piernas de duro acero que dan pasos a un corazón de jilguero. Álvaro cuando no juega, cuando no tiene sus segundas piernas de metal, no puede ni comer, ni lavarse los dientes, ni ponerse en pie solo. Por eso son en la foto sus dientes de azahar porque está dando una pequeña vuelta con la ayuda de una armadura que le sirve para que sus muscúlos puedan sostenerle. Álvaro disfruta, se alegra de unos pasos que no puede dar sin auxilio. Nosotros vamos y venimos, damos grandes caminatas, creemos andar por nuestros medios, estar en pié en un mundo sin pasado ni presente, un mundo que hemos construido sin nadie, creemos que nuestros pasos son nuestros, que echamos un pie detrás del otro sin auxilios y sin sustentos, , y quizás por eso nuestra boca hace mucho tiempo que no sabe nada ni de jazmines ni de azahares. Ríete, Álvaro, ríete siempre, que tu risa es la espada más victoriosa, defiende tu risa, que a todos nos pone alas.