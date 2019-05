Foto del día: "Sin cosas bonitas, sin belleza, no se puede vivir"

Tiempo de lectura: 2



La foto que me ha llamado la atención la publica hoy el diario El País. Es la imagen de un barrio de la periferia de una ciudad europea. El día está nublado, nublado con unas nubes bajas que son como una capota de blancos y grises, un techo bajo que no invita a mirar a lejos.En primer plano aparece una casa muy modesta, de cuatro pisos, de antenas en la azotea, de terrazas muy estrechas. Las vistas de ese bloque dan a las vías de un tren. Pasa de hecho, en el momento de la instantánea, un convoy con cuatro vagones, un convoy pintado de azul usado. Y detrás de las vías más bloques, una fábrica y algunos árboles ralos. Los vecinos del segundo piso del bloque, que está en primer plano de la foto, le han puesto una reja a la terraza estrecha para que nadie les entre. Por las tardes desde esa terraza se ven pasar los trenes cada cinco minutos y se el zumbido sordo de la fábrica. Y a ratos un joven muy flaco cruza las vías buscando un paraíso de química que lo tiene en los huesos. No se ve desde la terraza la puesta de sol, al acostarse uno en esa casa se oye la televisión muy alta de los vecinos y el tren que pasa otra vez. Lo que parece el sonido lejano de las olas es el tráfico. Pero quiero creer que aunque no se vean los atardeceres si se ven casi todos los días los dedos rosados de una alba que saca de sus extrañas un sol alegre y que los domingos cuando hay menos trenes se escuchan los gorriones discretos y obstinados piando e incluso algún mirlo y que los niños que viven en esas casas leen libros con una gran historia que tiene que ver con las murallas de Constantinopla el padre que vive en esa casa tiene buenos amigos a los que mira a los ojos y que se queda mirándoles un buen rato callado y que luego les hace una broma y que se da cuenta en ese momento de que todo está en su sitio y que ese padre cuando se despierta por la mañana, después de ver el alba, mira la cara de su mujer y se da cuenta de que el tiempo la ha hecho más guapa. Quiero creerlo, en realidad, lo se, y si no es así será de otro manera, pero siempre habrá algo bonito, porque sin cosas bonitas, sin belleza, no se puede vivir.