Foto del día: "El líder se levanta, mira al cielo y allí está la señora luna"

Tiempo de lectura: 2



La foto que me ha llamado la atención la publica hoy La Vanguardia. Es la foto de un hombre joven, con una barba cuidada y un turbante negro, con ropas todas ellas muy simbolicas. El hombre joven está inclinado ante unos grandes anteojos, enorme anteojos que necesitan de un trípode. El retratado retira las manos, las apoya en las rodillas, tiene todo el cuerpo inclinado para que los ojos puedan ver. Al fondo de la escena, desenfocadas, se pueden ver dos cúpulas, una dorada y otra turquesa. Oro y turquesa de la gloria buscada. El hombre joven es un líder asiático que cumple con un ritual que viene de siglos. El líder debe observar con atención la llegada de la luna nueva. Todavía hay luz. mucha luz, pero el sol se ha ido ya y la tarde tiene ya ese color de membrillo, la luz es ya la luz del paraíso perdido, esa luz última el día que arranca el misterio que las cosas pudorosas guardan dentro. Y con esa luz se levanta imponente la señora luna, muy redonda, muy señora ella se hace la dueña del cielo. Y el joven líder la mira pero no la ve, no piensa en ella porque está pendiente de que la foto salga bien, está pendiente de que ser líder muy líder, que es un papel muy serio que requiere mucha representación. Luego se acaba el festejo y la ceremonia, se echa la noche, se queda todo en silencio. El líder se desviste, se va a la cama, pero no puedo dormir. El líder se levanta, mira al cielo, y allí está la señora luna. Y ahora sí la mira y se da cuenta de que la está mirando porque sus días y sus noches son dificilmente soportables. Un líder no puede confesar ni confesarse que las cosas no están orden. Un líder debe aparentar que lo que hace es bastante y suficiente. Pero el joven líder no puede apartar su vista de la luna porque esa luz blanca le despierta una estraña nostalgia, un deseo que le hace temblar como si tuviera frío, el deseo, la nostalgia de algo descabellado, imposible.