Foto del día: "Hiela la sangre pensar lo que viene después de esta foto"

Tiempo de lectura: 2



La foto que me ha llamado la atención la publica El País. Me ha saltado a los ojos provocándome un gemido sordo. Es un retrato en blanco y negro, tomado en un verano, verano trágico. Un hombre vestido con un uniforme pobre, con correajes en forma de cruz sobre el pecho, con un cuchillo en el cinto y un rifle viejo en bandolera posa ante la cámara. Tiene la piel curtida por los soles quizás de la siega, un gran bigote negro y las cejas muy pobladas. Las orejas le sobresalen del gorrito de combatiente. Sonríe con la boca cerrada y le toca el brazo a su mujer, una señora simpática que sonríe ella sí, con la boca abierta mientras sostiene en sus brazos una niña de cuatro o cinco meses, una niña con un vestido primoroso con mangas de crochet. Hiela la sangre pensar lo que viene después de esta foto. Estaban contentos, sonreían camino del infierno. ¡Vamos adelante, compañeros, vamos a construir un mundo nuevo, ha llegado la hora de la justicia¡ Había cantos como si fueran a una fiesta, como si fueran al parto del sol, se creían comadronas de lo nuevo. Y dejaron atrás a las mujeres que sonreían y las niñas con faldones. Siempre se emprende una batalla en nombre de la justicia, y caen muchos y los más listos se hacen con el poder, y las buenas causas hacen crecer un marea de odio, y no hay ya más que enemigos. Hasta que un amanecer extraño comprende uno que el enemigo tenía también, al despedirse, el tacto de la carne querida, y una niña con faldas en los brazos. Y entonces el daño que ha hecho uno le persigue y parece que el único modo de estar en pie es justificarse, justificar lo que ha hecho uno aunque no tenga justificación posible, y para no sufrir el peso de la culpa, ¿quién puede vivir con ella?, se vuelve uno duro, porque no puede uno confesarse que sus manos que querían traer la justicia siembran de sal lo que tocan. Así son todas las batallas, las que se libran con mosquetones y las que se libran con palabras, las guerras de ayer y las de hoy, también las de hoy, las que no se llaman guerras. No, la foto de hoy no está en blanco y negro.