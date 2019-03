Foto del día: "Con estas primeras luces todo, hasta lo más feo, parece limpio, reconstruido, renacido"

El político hace mucho tiempo que no lo ha visto, no sabe que cuando el alba comienza eso es lo único que te mantiene vivo

La foto que me ha llamado la atención hoy la publica el diario El Mundo en sus páginas de internacional. El protagonista es un conocido líder europeo que aparece irreconocible. Porque solo vemos de él su perfil. El perfil de una nariz recta y unos labios finos. Está un claroscuro intenso,. El personaje es retratado frente a una vidriera entre amarilla y naranja que representa un sol naciente. La vidriera es sencilla, el dibujo está hecho con trazos gruesos, los rayos se representan como radios de una rueda. . El político no la mira la vidriera, no mira al sol naciente.

Quien sabe cuánto tiempo hace que el político no ha visto surgir el sol en el horizonte. Nosotros, gente de ciudad, gente acostumbrada a luz artificial tampoco solemos frecuentar el milagro cotidiano del alba. Si nos preguntaran por dónde amanece en nuestra casa difícilmente señalaríamos la ventana correcta.

Ciudadanos de un mundo de farolas no estamos acostumbrados al espectáculo que supone que el cielo que rodea al lucero, de una forma casi imperceptible, abandone su negrura y comience a azular o dibujarse con grises todavía grises pero ya no tan oscuros. Es la hora de los centinelas, de los moribundos, la hora de los insomnes, la hora de los que esperan, la hora en la que cantan con fuerza los mirlos, la hora en la que todavía no hay luz, pero ya todo no está dominado por la oscuridad, la hora en la que el mundo vuelve a empezar. El cielo va después clareando más y los conejos salen de las madrigueras y las perdices empiezan a correr por los sembrados, muy panzudas y muy perezosas que no quieren volar. Y lo que parecían sombras se empiezan a reconocer como almendros y prunos cuajados de joyas blancas, cargados de promesas. Y cuando ya todo se distingue explota con un silencio escandaloso una aurora primero rosa y luego de un colorado intenso. Colores de fiesta porque el día comienza y medramos con lo nuevo. Y con estas primeras luces todo, hasta lo más feo, parece limpio, reconstruido, renacido. El político hace mucho tiempo que no lo ha visto, está como nosotros, muy enredado en sus afanes, sin un minuto para el inicio, para los inicios. Cuando en realidad volver a comenzar, que el alba te vuelva a comenzar, es lo único que te mantiene vivo.