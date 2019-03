Foto del día: "Las manos hablan el lenguaje de la nobleza"

Tiempo de lectura: 2



La foto que me ha llamado la atención la publica el diario ABC. Es el retrato de una política española que se despide. Una mujer que escucha -cosa rara- un aplauso de sus adversarios y de sus compañero de partido. Está ella vestida de rojo. Señora de rojo. Extiende la mano izquierda en señal de agradecimiento, es un mano chiquita con una manicura aseada pero sin florituras. Las uñas cortas, dedos de faena. La otra mano se la lleva al pecho y en la cara hay un gesto de agradecimiento, de satisfacción. Pero son las manos, las manos, las que dicen todo. La mano izquierda apuntando a los que la aplauden está llena de respeto. La mano abierta y tendida hacia los otros expresa magnanimidad, grandeza de espíritu, reconocimiento. Aquí no hay esas manos cerradas, manos de miedo, de adversidad no vencida, de rencor, de queja. Aquí no hay manos cerradas de resentimiento. La mano derecha de la mujer de rojo también está abierta, esta sobre el pecho. La política que se despide, -cosa rara- es una mujer con mano tendida y con la otra en el pecho. Que se acuerda uno del otro retrato retrato del Señor Don Greco. Aquel era la de un hombre de negro, un hombre severo, con los dedos extrañamente dispuestos comos los de quien jura. La cara del hombre de negro y la de la mujer de rojo no se parecen pero las manos sí. En este caso, como en el clásico, la mano abierta sobre el pecho conforma un gesto noble, piadoso, grave. Con la gravedad, que no necesariamente es seriedad, que da el corazón, que no es órgano solo de carne y sangre, sino eso que llevamos muy dentro y que nos hace ser nosotros mismos. La mano izquierda extendida recoge el corazón de los otros, con respeto, con atención y se lo trae hasta la otra mano que en el pecho los alberga, los escucha. Las manos hablan el lenguaje de la nobleza. Que se acuerda uno del otro gesto, el pintado por el señor don Velázquez, cuando el general Espinola recoge con su mano las llaves de Breda que le entrega el general holandés Que hasta cuando las manos ecogen al adversario rendido en dura batalla se pueden mostrar magnánimas, compasivas, que no hay que humillar. Cosa rara, las manos de la señora de rojo, de una política que se despiden, me han recordado corazones nobles, magnánimos.