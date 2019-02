Foto del día: "El abuelo, que ha pasado horas bajo el cartel de Family Fun, no tiene ninguna de las dos cosas"

Tiempo de lectura: 2



La foto que me ha llamado la atención la publica el diario El País. Es una instantánea de Ione Siazar, una fotógrafa que ha dedicado una serie a retratar la vida en Inglaterra. En este caso el retrato es de un muelle. Al borde del agua se levanta el almacén de una empresa. Las paredes del almacén están pintadas de blanco y el blanco resplandece porque la luz es poco británica. Es una luz intensa, limpia, nada velada. Una luz que resalta el blanco de las paredes del almacén y un rótulo muy bonito de la empresa titular d que dice: Family Fun, diversión familiar. Todo es sereno en la fotografía, las formas geométricas se recortan con precisión en un cielo de un azul oscuro. El suelo del muelle está limpio. Junto al rótulo de la empresa hay un cartel muy bien diseñado indica que hay servicios dentro del almacén. En Inglaterra lo tienen todo siempre muy organizado, siempre hay alguien que ha pensado en cómo hay que hacer las cosas, hasta la más mínima conducta tiene un reglamente muy preciso. Toilets inside, para que nadie se salte las normas de la higiene. Junto al almacén de Family Fun, de la diversión familiar, hay un banco blanco y sentado en el banco blanco hay un abuelo bien abrigado. El abuelo disfruta del la luz y del sol. El abuelo está solo, no hay nadie junto a él, a lo peor tampoco hay nadie en casa esperándole. Que en Inglaterra, donde todo está muy organizado, donde hay reglas para todo, no han encontrado todavía el modo de ordenar las compañías y la gente vive muy sola. El abuelo volverá casa, meterá la llave en la cerradura, y después de haber estado en el banco solo, entrará solo en un hogar muy chiquito donde todas las cosas están exactamente como las dejó al salir: la taza de té sucia, el periódico usado, la cama sin hacer. Porque el abuelo vive solo desde hace años. El abuelo que ha pasado las horas bajo el cartel de Family Fun, diversión familiar, vuelve a casa sin diversión y sin familia. Que no puede uno fiarse ni de los países muy ordenados ni de los letreros bonitos, que lo que cuenta no son las palabras ni las reglas si no quién está sentado al lado de uno, en el banco.