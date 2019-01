Foto del día: "Los hijos, por mucho que te empeñes no son tuyos, no son como tu, los hijos son ellos"

Tiempo de lectura: 2



La foto que me ha llamado la atención la pública el diario El País. Es una imagen luminosa porque el retrato se ha tomado en una habitación pintado de blanco, con una gran ventanal, con unas cortinas blancas. El radiador que aparece junto a la ventana también es blanco. Y es blanca la colcha de la cama que ocupa buena parte de la imagen. Sobre la cama hay un niño pequeño, pelón, con los calcetines rojos y un jersey a rayas. Y el bebe tiene en el cuello las manos de una padre joven que está acabando de vestirle. El padre está enfrascado en vestirle, con el gesto muy concentrado. El padre que viste al bebé viste el de forma desenfada, con unos jeans gastados y una camisa azul remangada. El padre que viste al bebe con primor gasta barba muy negra y pelo largo. Hay cierto desorden en el cuarto. Lo importante es que el niño quede vestido, que lo demás ya se arreglará luego. El padre está concentrado en vestir al hijo, luego estará concentrado en darle de comer, cuando se vaya a trabajar, mientras se afana en sus cosas, el hijo al que no ve durante unas horas será como un nota de fondo, como una sintonía con la que todo se mira. Volverá el padre a casa y habrá noches de insomnio, noches de vela, habrá, esperemos que pocas, horas de médico, horas en las salas de espera. Crecerá el niño y con el crecimiento del niño crecerá el corazón del padre, y el padre se sorprenderá a sí mismo de estar esperándolo a la puerta, de adelantarse a sus pasos cuando vuelva, se sorprenderá el padre de lo que le desvela el hijo, de llevarlo siempre tan adentro, se sorprenderá el padre de verlo tan suyo y tan no suyo, porque los hijos, por mucho que te empeñes no son tuyos, no son como tu, los hijos son ellos. Y es más fácil vestirlos, aunque sea esforzados, que tener la paciencia de esperar a que se vistan ellos, a que se vistan ellos libremente , empezando por la cabeza o por los pies. Y se sorprenderá el padre de desear, por encima de todas las cosas, que la vida del hijo sea una habitación blanca y llena de luz.