Foto del día: "No hay nada más paradójico que un camino por el que no se puede transitar"

Tiempo de lectura: 2



La foto que me ha llamado la atención hoy la publica el diario ABC. Es una foto a doble página de una autopista en un país de Europa. La imagen recoge un paso de once carriles, once carriles bajo un puente. Al otro lado del paso una montaña de color blanco y un cielo cenizo. El paso tiene el aspecto siniestro de todos los pasos de autopista: carteles, antenas, obras, estructuras provisionales, todo al servicio de una playa de asfalto, lo interesante está al otro lado. La vida sigue al otro lado. Pero la imagen se hace angustiosa porque los once carriles de este paso están cerrados. Todos los marcadores electrónicos muestran una cruz roja muy explicita: no se puede circular hacia el otro lado, no way out, no hay salida. La imagen tiene algo de angustioso no hay nada más paradójico que un camino por el que no se puede transitar, una vía que muere en una fondo de saco, en una gran prohibición. Estamos en el camino, en la carretera, incluso antes de haber decidido, con el irresistible impulso de querer seguir adelante, de pasar al otro lado, de avanzar. Por más que queramos conformarnos, detenernos, a menudo no somos nosotros los que decidimos es la vida que hay en nosotros la que decide, la que busca pasos para materializar la libertad, en camino siempre. Las cruces de la foto están en rojo: indican que no se puede pasar. Hay veces que cuando cambian a verde se da uno cuenta de que la prohibición no estaba fuera sino dentro. Se da uno cuenta de que no podía pasar porque se había empeñado en un solo paso, porque el camino no estaba suficientemente explorado, porque se había uno empeñado en remover los obstáculos que no se podían remover, cuando en realidad más arriba, más abajo, mas adentro, más al fondo estaba el camino libre.