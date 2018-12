Foto del día: "Los niños, parece que no, pero se enteran de todo"

Tiempo de lectura: 2



La foto que me ha llamado la atención hoy la publica La Vanguardia. Su autor es Mohd Rasfan. El retrato tiene por protagonista a una madre y a un niño que la madre tiene en brazos. La mujer es joven, gasta un velo rojo con flores, un velo que no oculta los rasgos de su rostro. La madre tiene la cara redonda, la nariz chata y ancha, los labios gruesos. Su mirada está concentrada en algún pensamiento. La mujer lleva colgado de un atillo a su hijo, el niño quizás tenga un año. La mujer, que es una mujer fuerte sostiene con una mano los pies del niño y con la otra le rodea el cuello. Con dos dedos le da un biberón que se ha quedado casi vacío. El niño se ha quedado dormido, el niño está tranquilo mientras la madre camina. Madre y hijo están recogidos en un albergue. A la madre y al niño le rodean otras madres y otros niños, fuerzas de rescate y mucha devastación. La madre está serena, el niño dormido. La madre es una mujer fuerte, fuerte en su ternura. Ternura hay en la firmeza con la que agarra los pies del hijos, ternura hay en la diligencia con la que da el biberón. El niño se ha dormido descansando en esa ternura que no está hecha de palabras acarameladas sino de firmeza, de resolución. El niño sabe bien todo lo que ha pasado. Los niños, parece que no, pero se enteran de todo. El niño conoce la devastación que le rodea. Probablemente es más consciente de la devastación que se ha producido que los mayores que se agitan. No se ha dormido el niño por desconocimiento, por ignorancia. El niño se ha dormido porque la madre pronuncia su nombre con una ternura firme, el niño se ha dormido porque, en brazos de su madre, su nombre suena a salvo, su nombre suena querido, estimado, tan estimado y tan querido por la ternura materna que puede dormirse razonablemente confiado, razonablemente seguro, razonablemente confiado en medio de una devastación de la que conoce hasta el último detalle.