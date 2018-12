Foto del día: "A veces alguien que no conoces de nada busca tu hombro para llorar y no te sientes incómodo"

Tiempo de lectura: 2



La foto que me ha llamado hoy la atención la publica La Vanguardia. Retrata a un grupo de personas de uniforme, uniformes azules y naranjas. La gente que usa este uniforme está acostumbrada a las devastaciones. La escena principal se desarrolla en la parte derecha de la escena. Un hombre de mediana edad sujeta entre sus manos el cuello de una joven compañera. El gesto del hombre es serio, contenido, en sus manos se aprecia la ternura. Porque la chica, la compañera , está desparramando su dolor en el pecho del hombre. Apoya la cabeza la chica en el hombro del compañero, una mueca de pena, quizás de angustia le deja la boca abierta, y llora sin , llora de impotencia, llora de angustia porque la noticia que esperaba y que no se atrevía a confesarse se ha confirmado. El llanto de la doliente ha provocado el silencio. Hay más mujeres y más hombres de azul y de naranja en la fotos y todos están en silencio. Porque hay momentos en los que solo el silencio o esas palabras raras que son tan valiosas como el silencio están a la altura de la doliente a la que se le ha roto el corazón. Quizás el compañero que recoge el llanto de la chica que ha roto en lágrimas ni siquiera la conoce. Quizás es la primera vez que la ve, quizás solo han estado juntos unas horas. No importa. Porque el llanto de una doliente, de un doliente, nunca es el de un extraño. A veces sucede, a veces alguien que no conoces de nada busca tu hombro para llorar, y no te sientes incómodo recogiendo esas lágrimas, porque aunque sean las lágrimas de un extraño no son las lágrimas de un extraño, nadie es un extraño cuando llora. La doliente llora y con sus lágrimas sale de dentro toda la impotencia, todo el miedo, toda la pequeñez, toda la necesidad de compasión que lleva dentro. Benditas sean las lágrimas que, aunque parezca mentira, nos dejan, por fin rendidos, suplicantes. Porque el dolor es menos dolor cuando uno se rinde y ya no defiende nada y se confiesa roto, y se confiesa necesitado de un hombro en el que descansar. La doliente, el doliente, que suplica un hombro en el que llorar, es menos doliente.