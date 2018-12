Foto del día: "Hace tiempo que al hombre del banco le suena poco el teléfono"

Tiempo de lectura: 2



La foto que me ha llamado la atención la publica el diario La Razón. Es una imagen que debe haber sido tomada a finales de año, cuando ya ha entrado el invierno, a finales de año y en las últimas horas de una de esas tardes cortas de diciembre o de enero. La imagen es la de una calzada de piedra, un camino bien adoquinado sobre el que se recrea el último sol. Una luz de invierno, precisa, nítida. Al borde de la calzada, que parece el borde de la senda por la que transita la historia, hay un hombre sentado en un banco. La sombra del banco es muy alargada. Sombras largas que pronto se llevará el tiempo. El hombre está de espaldas y tiene ladeada la cabeza. Parece que mira con nostalgia el camino, la senda por la que transita la vida y la historia. Hay ratos en los que el hombre del banco se siente orillado. Le han dejado a la orilla del camino de piedra. Al hombre del banco hace tiempo que le suena poco el teléfono, hace tiempo que le consultan poco, hace tiempo que su parecer cuenta poco. Hubo épocas en las que al hombre del banco no le daba tiempo ni para sentarse de lo atareado que estaba, hubo épocas en la que le pareció ser el amo, el dueño del camino, de lo rápido que corría por el, el hombre del banco corría por los caminos, construía los caminos, sus pasos sonaban fuertes en la piedra. Ahora al hombre del banco le sobra el tiempo, sus pensamientos se han ido escondiendo, su ir y venir podría parecer insignificante, sus gestos irrelevantes. Hay ratos en los que el hombre del banco se siente orillado y hay otros ratos en los que se da cuenta de el mucho trajín no significa necesariamente estar construyendo el camino de la historia. Hay ratos en los que el hombre del banco sonríe porque sabe que esos pensamientos ocultos, esos gestos suyos, que ahora parece insignificantes cuentan mucho, cuentan de verdad, cuentan más que todo el trajín del pasado, pesan más sobre el camino de piedra y de la historia. Ahora tiene tiempo para darse cuenta de lo que hace, ahora se siente a sí mismo haciéndolo, ahora todo está bañado con la luz nítida del invierno. Y nada se va, y nada se pierde con las sombras del tiempo.