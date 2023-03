La foto: "Cualquier asilo acabará mojado de agua o de olvido"

La foto que me ha llamado la atención es de un portugués que se llama Marcos Rodríguez. En blanco y negro. En blanco, poco blanco, y oscuro. Muy oscuro. El fondo una gran casa de piedra, quizá un palacio, con ventanas enmarcadas en mármol, con una verja de reja, con la fachada manchada de humedades centenarias. Delante del edificio, delante de la reja un vendedor ambulante se protege bajo un paraguas con cenefa. Una nube tempestuosa descarga con saña lluvia para llenar tres acequias. Después de la gran seca ha llegado la gran mojada. Y corren arroyos desvergonzados por los cantos de la calzada. El vendedor está casi calvo, pelo a pelo se ha ido pelando. El vendedor lleva la cabeza sin cubierta alguna. El vendedor mira con unos ojos muy grades, está enfadado,mira al bies, atravesado. Al vendedor le cuelgan del brazo un, dos, tres, cuatro, cinco mangos. Vende paraguas. Vende quimeras. Cae un diluvio sin esperanza de que escampe. El vendedor sabe que, en realidad, no hay abrigo posible. No hay reparo ni defensa frente a la gran mojada. Cualquier asilo acabará mojado de agua o de olvido. No hay quien pueda ahorrarse los trabajos que trae la inclemencia. Corren arroyos desvergonzados por los cantos de la calzada. Y hay que aprender a vivir a descubierto, a la intemperie. Esperar una buena fortuna es de tontos, la fortuna es de vidrio y cuando luce se rompe. No hay más abrigo, no hay más aprisco que el de tu voz. Solo ella seca inundaciones de llanto. La busco entre los arroyos que corren desvergonzados por los cantos de la calzada.