La foto: “El corredor trota persiguiendo lo nuevo entre lo de siempre”

La foto que me ha llamado la atención, de color sepia, es del francés Raymond-depardon. Está tomada en un pequeño patio de 25 por 25 metros. Los muros son de hormigón hasta que alcanzan una altura de dos metros y luego dan paso al ladrillo visto. Los muros están desconchados y salpicados por restos de humedades antiguas. El patio está descubierto pero no te puedes aupar ni al sol ni a la luna ni a las estrellas. El cielo queda puro pero lejano. Sobre el patio se extiende una reja tann asfixiante como un amante posesivo. El cielo queda cubierto o despejado pero siempre lejano. El patio no está enlosado, el suelo fue de graba y ahora es de descuido. Entre las pequeñas piedras crece una hierba rala, sin ganas, como una pelusa de verde oscuro. Y pegado a las tapias hay un caminito que da la vuelta y que forma un redondel. Un caminito con el surco del ir y venir. En la breve senda un hombre corre en zapatillas, sin camiseta y con pantalón corto. El corredor semidesnudo está de espaldas, pero en un santiamén estará de perfil y en otro santiamén estará de frente y luego otra vez de espaldas. Es un corredor entre santiamenes porque el patio es un patinillo, un corral tan chico que volvería loco a un pollino. Una vuelta, dos vueltas, diez vueltas, cien vueltas, en un santiamén de espaldas, en otro santiamén de frente. El corredor semidesnudo está en la cárcel, trota persiguiendo lo nuevo entre lo de siempre, un comienzo en el patio cerrado de la costumbre.