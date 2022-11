La Foto: Con la belleza de una criatura efímera

La foto que me ha llamado la atención hoy la han tomado en San Sebastián, en un extremo de la bahía de la Concha, al final de la playa de Ondarreta y a los pies del monte Igeldo. Esa cala de roca tiene para mi el nombre de un amigo muy querido. Cielo, mar oceana, roca y acero. El cielo pálido como una acuarela, jugando con grises y cenizas. La mar oceana de zafiro y algo enfadada, al llegar a la piedra de la orilla, estalla formando una escultura blanquísima. La foto capta el instante en el que una ola muy alta explota, con la fuerza de un corazón puro y anhelante, con la belleza de una criatura efímera. Y luego el viento que juega con el gran garfio rojo de Chillida, con el metal que se abraza como dos enamorados, con el acero naranja ya de hollín. El viento entra peinado en San Sebastián me explicaba mi amigo, que había bajado a Ondarreta después de recoger unas vainas. Mi amigo peinaba el huerto, le sacaba tomates con sabor, mi amigo peinaba el rostro de las personas con las que se encontraba y descubría sus secretos, mi amigo buscó siempre domar, comprender, transformar el cielo, la mar oceana, sobre todo entender lo que había más allá de las columnas de Hércules, por eso era humano, muy humano mi amigo. El viento trae a Ondarreta las señales de un horizonte misterioso en el que se unen mar y cielo. El viento trae misteriosas demandas, solicitudes, ruegos y súplicas indescifrables. Y no sería leal, no sería humano, no intentar peinarlas, comprenderlas. Como hizo mi amigo siempre. El viento entra peinado trayendo noticias del horizonte misterioso y de ti, Mikel.