La foto: " El cerezo desconsiderado e imprudente no calcula, no sopesa"

La foto que me ha llamado la atención hoy es una foto urbana tomada en un parque de una ciudad japonesa. Una joven con falda rosa y zapatillas pasea a un perro. El perro es pequeño y levanta una de sus patas como si fuera a cazar un león. La chica camina bajo un gran cerezo, un cerezo de dos pisos. La corteza del tronco gruesa, tirando a bermeja. Bajo la piel del árbol colores canela. Las ramas largas. El cerezo está en casa, todavía no ha viajado a Europa. El cerezo ha estallado con pompa silenciosa, con estruendo callado, ha estallado en flores blancas y rosas. El cerezo es una fuente que lanza a borbotones primicias blancas y rosas en una mañana fría y destemplada, en una mañana nublada. El cerezo atrevido, en el martirio de febrero, sin miedo a las heladas y a las nieves anuncia lo que ya está pero todavía habrá de venir: un aire tibio en las esquinas del viento, el campo salpicado de jaramagos amarillos, las cruces como claveles en las plazas. El cerezo temerario y arrojado pinta con delicadeza lo que habrá de venir. Y mientras roncan los cañones y los niños muerden bacalao seco y las mozas lloran a los soldados arrojados a las trincheras y la nieve está a punto de convertirse en barro y a punto de dejar los caminos intransitables. El cerezo desconsiderado e imprudente no calcula, no sopesa, anuncia lo que ya está pero todavía habrá de venir.