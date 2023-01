La foto: "El azar y el acero revueltos por la marea traen noticias lejanas"

La foto que hoy me ha llamado la atención la han tomado en Valdoviño, muy cerca de Ferroll. Una pareja mira las olas. Ella con las manos en los bolsillos de un chaquetón oscuro. El, también de negro, se agarra una capucha que quiere volar. Los dos, sombras ávidas de luz. La espuma a sus pies parece un ejército de risas, una docena de perros labradores que juguetean. El blanco está limpio de muerte. Más allá el agua gris y celeste forma crestas, caracolea, juega con la tramontana, dibuja surtidores, hierve en el horizonte, acosa los riscos de la costa. El azar y el acero revueltos por la marea traen noticias lejanas, cantos de patagones. El y ella están oyendo voces que los llaman. Luchan contra los consejos que les llegan de tierra adentro, consejos que les explican lo malo que es abandonarse a sueños imposibles, lo importante que es calibrar, discernir, distinguir, no adentrarse en aventuras para las que no hay camino, ni carta ni velas que templar. La mar océana les convoca argumentando que la mala fortuna tiene sus caprichos: puede que llegue, puede que no llegue, mientras tanto no es. La mar océana tiene el acento de lo desconocido, de lo deseado, de las cosas recién hechas o nuevamente vistas y oídas. La mar océana tiene el aliento de lo que contenta, de lo que no se termina nunca de surcar, de lo que no acaba y no aburre. Sería locura, perder el juicio, meterse en un barco para hacer la riesgosa travesía. A menos que apareciese una guía segura, un gallardete cierto, un parecer experimentado, un maestro y un compañero que haya arribado de ese sitio donde el mundo se acaba y las esferas cantan.