La foto: “Aunque sea en una foto y aunque esté bajo tierra el teatro, el teatro del mundo, no cesa”

La foto que me ha llamado la atención es algo extraña. Al darle el primer golpe de vista te quedas descolocado. Parece tomada desde el escenario de un teatro. El gran salón está coronado por una gran lampara de época que cuelga de una bóveda decorada con figuras geométricas. El telón, un gran cortinón rojo, está abierto y recogido con unas abrazaderas de color oro. Sobre el patio de butacas, se asoman el entresuelo, el principal y el anfiteatro. Parece escucharse el silencio atento de los espectadores, las toses furtivas. Parecen olerse los discretos perfumes de las damas, parece olerse el almidón en las camisas de los caballeros. En el escenario dos familias con hijos todavía niños, dos familias muy abrigadas, leen el móvil, descansan, buscan refugio. Lo extraño es que las butacas y el entresuelo y el anfiteatro no les quedan enfrente sino a sus espaldas. La extrañenza se disipa al mirar con más atención: el teatro es en realidad una foto, una foto de una estación de metro en la que los vecinos de Kiev intentan ponerse a salvo de la vida. Están de espaldas al muro al que está pegada la foto. Pero aunque sea en una foto y aunque esté bajo tierra el teatro, el teatro del mundo, no cesa. Los actores son los refugiados, somos nosotros que los miramos. Los actores no son ni sombra ni apariencia. El papel no está escrito más que en su albedrío. Pero el telón siempre está arriba.