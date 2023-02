La foto: "El amanecer traerá el fardo de otro día"

La foto que me ha llamado la atención es la de una familia que pasa la noche al raso. El sereno borra la esperanza. Humedades nocturnas sin refugio. En torno a un brasero improvisado se arremolinan vecinos de un pueblo turco. En la candela arde un tablón que huele a cemento. El fuego baila con una llama generosa. La luz refulge en una manta roja con la que se tapa una mujer descalza. Sus hijos en torno a las brasas, en cuclillas, y sin asiento. La lumbre pinta de púrpura sus caras. Y después la oscuridad sin silencio. Entre los escombros ya no se oyen lamentos. Pero las casas siguen agonizando. Y la familia espera un alba incierta, un amanecer que llegará cargando con el fardo de un nuevo día. Por fin un poco de calor, por fin un poco de luz. Ahora sí, ahora la familia puede lamentarse, dejar correr el miedo que se quedó dentro cuando temblaron las paredes, cuando todo se vino abajo. Hasta ahora, ateridos de frío y de pena han ido de un lugar a otro sin poder llorar a sus muertos. Como criaturas apaleadas y desorientadas. Ahora sí, ahora puede correr el llanto. Y darle palabras a la inquietud. No tienen donde ir. El pueblo entero caído al suelo. No hay ya cama en la que descansar. No hay cocina no hay despensa. La familia pleitea con su destino. ¿Por qué sufren ellos tanto castigo? ¿Qué han hecho? El amanecer traerá el fardo de otro día. Sin mas manta que el cobertor rojo, sin más pan que el esperado. Ahora sí, ahora la familia puede lamentarse, puede darse cuenta de que tiene frío, de que tiene hambre, de que se ha quedado sin techo.