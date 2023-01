Esta es la frase que nunca debes decir si vamos a pedir un aumento de sueldo: "Es lo que más daño te hace"

El economista Fernando Trías de Bes ha señalado este lunes si el comienzo del año es el mejor momento para pedir un aumento salarial y, lo que es más importante, la frase que nunca debemos pronunciar en ninguno de los casos. “Es lo que más daño puede hacerte”, explica el experto a Pilar Cisneros.

¿Cuando es el mejor momento para decírselo al jefe? ¿Y si me dice que la empresa no pasa por el momento? ¿Y si no sabemos cómo hacerlo o tenemos miedo de que cambie la relación con el jefe? Estas son algunas de las preguntas que se plantea la copresentadora de La Tarde y a las que ha dado respuesta el colaborador que, ante todo, insiste en que ahora es el momento de solicitarlo: “Lo mejor es hacerlo a principio de años y cuanto antes, porque es el momento en el que las empresas tienen los presupuestos del año anterior y ahora van a hacer los ajustes, por lo que cuando antes te pongas en cola mejor”.