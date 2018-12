César Brandon, el ganador de 'Got Talent' recita poesía en 'La Tarde'

Tiempo de lectura: 1



Sus cuentos y poesias le han permitido saltar a la fama. En la final de un conocido concurso de Televisión, César Brandon se alzaba con el premio y dejaba con la boca abierta a todos los espectadores. Brandon es una persona que sabe escribir y que lo hace de forma bonita y que mantiene la emoción por dentro a la hora de recitar sus propias palabras.

El ganador de 'Got Talent' ha estado en 'La Tarde' para contar como fue alzarse con el premio de este concurso televisivo: "Fue maravilloso y ha sido un intenso crecimiento para mí en muy poco tiempo", ha señalado Brandon. Sobre el momento en el que se decidió por hacer público sus escritos, César ha dicho que necesitaba exponer sus obras y que gracias al empujón de sus seres queridos decidió presentarse al concurso.

La primera vez que relató sus textos en público, todo el mundo se puso de pie para aplaudir: "Cuando la gente se levantó no me lo creía, hasta que no llegué a casa no conseguí asimiliar lo que había pasado". Siempre quise escribir, era una faceta de mí que perdí de pequeño pero que he recuperado de mayor. Es un sueño que he podido conseguir por vivir en España"

Po último, César ha hablado de su nuevo libro, "Toda la felicidad del universo",. "Me prometí a mí mismo que si algún día publicase un libro lo haría a mi modo y con mucha libertad, y creo que con esta publicación lo he conseguido".