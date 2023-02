El cambio que debería haber hecho Beatriz para no pagar 800 euros de gas: "Lo avisamos hace meses"

Beatriz González y su marido tiene 3 hijos, viven en Valdemoro y este mes han pagado casi 800 euros en la factura del gas, el doble que en el mismo mes del año pasado, como cuenta en La Tarde. Y es que esta mujer no hice un cambio en su tarifa del gas que debería haber realizado previamente para no encontrarse en esta situación, como explica en COPE Enrique García, portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios.

A lo mejor eres de los que no ha conseguido superar a estas alturas el susto de la factura de gas correspondiente a los primeros meses de frío en los que no ha quedado otra que poner la calefacción. Algunas familias se están quejando de que les ha llegado facturas que son cinco veces superiores a las del año pasado. Esto ha pasado también porque en su momento no supieron pasarse a la tarifa regulada, cuando pagaban 150 euros en 2021 por el mismo período de facturación ahora están recibiendo facturas de 500 o 600 euros.