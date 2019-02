El calvario de Farah, una madre española cuyo hijo está retenido en El Cairo

Tiempo de lectura: 1



Farah es un mujer española que viajó el pasado 20 de diciembre hasta El Cairo, Egipto, con su marido y su hijo para formalizar su divorcio. Ella asegura en un vídeo que colgó hace unas semanas en redes sociales que lo hizo “engañada por su marido”. Una vez hubo finalizado los papeles pertinentes a la separación, el 4 de enero su vuelo partía hacia España, pero 24 horas descubrió que su marido no iba a dejar que se llevara a su hijo Adam. “O vuelves a España sola, o en una caja de pino” le aseguró el padre del niño.

En La Tarde de COPE Farah nos ha contado cómo su ex marido reclamó la custodia del pequeño Adam, incluso interpuso una denuncia. Ahora, la Fiscalía de El Cairo ha dado la razón a esta madre española y la próxima vista para notificárselo al padre es el próximo 4 de febrero. No obstante, Farah nos asegura que “puede darse como no notificado para no asistir”.