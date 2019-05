Alerta en Alicante por la peligrosa araña violinista

Tiempo de lectura: 1



Jesús Hernández, biólogo e investigador en el Centro Iberoamericano de la Biodiversidad (Alicante), ha contado en "La Tarde" ha dado más detalles sobre este insecto. "La especie de araña violinista que se encuentra en la Península Ibérica tiene un veneno menos potente como el de sus parientes sudamericanos. Su veneno no causa graves problemas. Lo máximo es hinchazón local y sólo en casos muy raros aparece algún tipo de complicación", ha contado.

El biólogo tiene, no obstante, dudas de que realmente sea una araña violinista la que ha picado a todos estos vecinos de Alicante. No obstante, ha recordado también que las arañas no acostumbran a atacar a las personas. "Buscan a presas de su tamaño y usan su veneno para paralizarlas y alimentarse de ellas. Sólo atacan a los humanos cuando se ven amenazadas", ha contado.